РФПИ и "Ростех" наладят производство лекарства для лечения коронавируса

Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) наладят производство лекарства на основе плазмы крови для лечения COVID-19, производство развернут сразу на четырех площадках.

Компании начнут выпуск препарата иммуноглобулина, содержащего антитела к коронавирусу SARS CoV-2. Лекарство содержит плазму доноров, перенесших коронавирусную инфекцию, отмечено в совместном сообщении "Ростеха" и РФПИ.

Холдинг "Нацимбио" разработал технологию получения иммуноглобулинов человека для внутривенного введения. Препарат "БиоГам" на основе данной технологии успешно прошел первую фазу клинических испытаний.

Уже скоро на российский рынок поступит собственный эффективный и безопасный препарат. После его госрегистрации "Ростех" и РФПИ готовы начать производство сразу на четырех площадках – в Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Препараты на основе плазмы крови доноров, переболевших коронавирусом, — перспективное направление терапии, которое РФПИ намерен развивать в России совместно с "Нацимбио". Инвестиции и усилия фонда помогут ускорить и успешно завершить исследования, а затем приступить к полномасштабному производству препарата, подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Выпуск иммуноглобулина, содержащего антитела против коронавируса, наладят по полному циклу при условии наличия сырья на четырех филиалах НПО "Микроген" холдинга "Нацимбио".

Глава "Нацимбио" Андрей Загорский отметил, что "Микроген" покрывает более 25% потребности российского рынка в альбуминах и иммуноглобулинах, НПО является крупнейшим в России производителем иммуноглобулинов от стафилококка, клещевого энцефалита, гепатита B и столбняка.