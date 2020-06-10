Вести.net: "Алиса" поселилась в "умных" колонках JBL

Голосовой помощник "Алиса" поселилась в "умных" колонках глобального игрока JBL, на стационарный JBL Link Music и портативный JBL Link Portable. В США эти колонки продаются со встроенным помощников Google Assistant. Яндекс не впервые договаривается об установке своего помощника в колонке сторонних производителей при выходе на российский рынок. Так уже было с LG например.

Сейчас "Алису" поддерживают "умные" колонки собственного производства "Яндекс.Станция", "Яндекс.Мини", а также устройства партнеров компании, в том числе Irbis A, Dexp Smartbox, LG и Elari SmartBeat. А вот голосовая помощница "Маруся" от Mail.ru Group пока не торопится с пропиской в партнерских колонках. Ее решили обучить новым навыкам и разрешили сторонним разработчикам создавать эти самые навыки для голосового ассистента.

Разработчики смогут придумать команду для активации из любой сферы: бизнес, образование, развлечение или что-то другое. После проверки навык станет доступен для всех пользователей "Маруси" и в приложении голосового помощника именно колонки. В настоящее время у "Маруси" около сотни навыков, в то время как у "Алисы" - 3000, но у "Яндекса" была фора в два года. Компания позволила разработчикам создавать команды для Алисы еще в 2018 году. Количество этих навыков, или скилов или команд, которые "умный" помощник понимает - это основная метрика полезности и востребованности голосового ассистента.