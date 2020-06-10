Дмитрий Аленичев: нынешний состав "Спартака" не позволяет быть в тройке

Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Аленичев в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" высказался о сегодняшнем состоянии "красно-белых".

"Сложно дать оценку нынешнему "Спартаку", потому что за последнее время столько произошло, – сказал Аленичев. – Осенью поменялся тренер, затем была зимняя пауза. Возобновился чемпионат, сыграли три тура, после чего чемпионат вновь остановился".

По словам Аленичева, ему понравилось то, что футболисты выполняли требования нового тренера, присутствовала железная немецкая дисциплина: "Из того, что меня неприятно удивило – это то, что "Спартак" в большинстве матчей играл вторым номером".

"Ожидания болельщиков "Спартака" завышены. Мое мнение – сегодняшний состав "Спартака" не позволяет быть в тройке, а тем более бороться за самые высокие места", – подытожил Дмитрий.

В пятницу, 15 мая, Российский футбольный союз принял решение возобновить чемпионат России, который был прерван из-за угрозы распространения инфекции. Турнир возобновится в июне.

"Спартак" в последнем перед перерывом туре на выезде обыграл "Оренбург" (3:1) и с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре москвичи в субботу, 20 июня, на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".

Напомним, последним местом работы Аленичева стал "Енисей", в котором он работал с 2017-го по 2019-й год. Под его руководством красноярская команда сыграла 72 матча – 33 победы, 13 ничьих и 26 поражений. Сезон-2018/19 красноярцы завершил на 16-й строчке и вылетели в ФНЛ.