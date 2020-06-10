Как гипертоникам позаботиться о здоровье в жару. Советы доктора Агапкина

Жаркая погода негативно сказывается на состоянии людей, страдающих гипертонией. Они страдают от духоты, а из-за повышения температуры на улице у них учащается сердцебиение, появляется одышка, "скачет" давление. Как гипертоникам позаботиться о своем здоровье в жару, рассказал в эфире канала "Россия 1" врач Сергей Агапкин.

"Начать следует с коррекции гипертонии. Очень многие гипертоники, к сожалению, считают, что повышенное давление – для них норма, и принимают препараты, только когда оно подскакивает до совсем уж неприличных значений, – сказал Агапкин. – Нужно понять, что для начала подбирается терапия гипотензивная, которая поддерживает артериальное давление в целевом диапазоне".

Агапкин подчеркнул, что такая терапия назначается врачом. Сама по себе она уже поможет лучше себя чувствовать и легче переносить перепады погоды.

Кроме того, не стоит отказываться от физических нагрузок. Они должны быть регулярными и, разумеется, посильными.

"Вам не нужно поднимать штангу, вам не нужно лезть в горы, вам не нужно на скорость бегать стометровку. Вам достаточно велотренажера, достаточно скандинавской ходьбы, то есть умеренных физических нагрузок", – пояснил Агапкин.

По его словам, 30 минут упражнений в день будет вполне достаточно, чтобы почувствовать себя значительно лучше.



"И очень неплохой вариант на летний период – это контрастный душ два раза в день", – добавил врач.

Ранее в Москве начался первый этап отмены ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Горожанам с 9 июня разрешили гулять и заниматься спортом на улице. До этого действовал режим самоизоляции, в ходе которого людям старше 65 лет рекомендовалось вообще не выходить из дома.