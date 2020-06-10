Специалисты рассказали, кто выиграет от ухода Datsun из России

Принадлежащий компании Nissan бренд Datsun уходит из России: производство на АвтоВАЗе свернут декабре, а поставки дилерам будут продолжаться до марта 2021 года. При этом эсперты отрасли, комментирующие ситуацию, уверены, что вазовские "Лады" от ухода Datsun только выиграют.

Агентство "Автостат" собрало мнения участников рынка по поводу ухода Datsun с российского рынка и причине, почему он оказался неконкурентоспособным.

По мнению Сергея Новосельского, управляющего "Объединенной Автомобильной Корпорацией — РРТ", Datsun не смог конкурировать с "Ладами", так как продвижение бренда на рынке отдали исключительно дилерам, реальной поддержки со стороны производителя не было, как не было и расширения и серьезного обновления модельного ряда. При этом "ценовая политика Datsun, основанная на "японском происхождении", не выдерживала никакой критики: цена явно заградительна для данного продукта, а отсутствие обновлений на фоне обновления Lada Granta "добила" Datsun", заявил эксперт.

Новосельский также заявил, что "в результате ухода Datsun с российского рынка выиграет, в первую очередь Lada", в меньшей степени выиграют "китайцы", но надо понимать, что доля Datsun, которая не превышала 1,3 — 1,5%, ни на что особо не повлияет". При этом он призвал особо не рассчитывать на большие поблажки от продавцов при распродаже остатков машин со складов: например, доходность на автомобилях Datsun не такая, чтобы можно было давать какие-то суперскидки.

Александр Захаров, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "АвтоСпецЦентр", также заявил, что с уходом Datsun, в первую очередь выиграет Lada, так как она избавится от прямого конкурента. При этом принципиально серьезных конструктивных отличий в автомобилях Datsun и Lada нет, зато в данном сегменте есть серьезная конкуренция при низкой доходности. И весь проект, по мнению Захарова, рассчитывался из достаточно высокого уровня продаж, которого, к сожалению, достичь не удалось по ряду причин. Вывод на рынок нового кроссовера мог бы улучшить ситуацию бренда, но встает вопрос окупаемости.

Олег Кивико, директор автосалона Авторитет-М ГК "Автодель", добавил, что "вывод бренда Datsun на российский рынок планировался на растущих показателях рынка". Но рынок стал падать, продажи не набрали полную силу и бренд не успел окрепнуть на фоне конкурентов. При этом большинство покупателей "не могли найти особых отличий от вазовских "собратьев" ни по комплектации, ни по стоимости, и вот результат — Datsun уходит с рынка России". И вывод кроссовера вряд ли спас бы ситуацию из-за обвала рынка.