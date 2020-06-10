Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от коронавируса

Скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Ему было 78 лет. Врачи боролись за жизнь юмориста, заразившегося коронавирусом, около месяца.

В начале мая Трушкин попал в больницу. Тогда сатирик рассказал РИА Новости, что у него обнаружили COVID-19. Он сообщил, что после госпитализации почувствовал себя лучше, однако затем его состояние ухудшилось: писателя подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Трушкин участвовал во многих юмористических программах на телевидении, в частности, на телеканале "Россия 1". Его произведения в своих выступлениях используют многие известные юмористы.