Песков вернулся в свой офис и сбреет бороду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков окончательно выздоровел и вернулся. По его словам, он работает в офисе с понедельника, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Песков несколько недель вместе с женой фигуристкой Татьяной Навкой проходил лечение от коронавируса в одной из больниц​​​.

Он рассказал о выписке 25 мая, отметив, что будет долечиваться дома.