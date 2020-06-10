Банк России запустит платформу для оценки надежности клиентов банков

Платформу KYC, которая позволит банкам оценивать надежность клиентов в рамках единой системы, запустят в конце 2021 г. — начале 2022 г., заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В ответ на жалобы бизнеса ЦБ создал систему реабилитации компаний, попавших в черный список. Система работает, но этого недостаточно, отметила Набиуллина.

Поэтому ЦБ разрабатывает платформу KYC, которая позволит банкам получать оценку надежности клиента. Платформа, действительно, долгожданная, пояснила Набиуллина.

Операции по идентификации и изучению клиентов, а также противодействие сомнительным операциям требуют от банков больших затрат. Чтобы избежать этих затрат, некоторые банки иногда сразу отказывают в предоставлении услуг малым и средним предприятиям, заявила Набиуллина.