"Зенит" усилился волейболистом сборной Франции Бризаром

Пресс-служба петербургского волейбольного "Зенита" сообщил о переходе в команду связующего сборной Франции Антуана Бризара. Подробности соглашения с 26-летнем спортсменом не разглашаются.

Бризар ранее выступал за французские "Пари Волей" и "Тулузу", а также польскую "Варшаву". В его активе – победа в Кубке ЕКВ, серебряные медали чемпионата Франции и Польши.

Стоит отметить, что француз стал вторым новичком петербуржцев в текущее межсезонье. Ранее клуб подписал контракт с диагональным сборной России Виктором Полетаевым.

🔝😎Мы продолжаем! Теперь с нами в «Зените» — связующий сборной Франции Антуан Бризар!



🔝😎On with transfers! Setter of Team France Antoine Brizard @BrizardAntoine now in Zenit St. Petersburg! pic.twitter.com/T8bpddzsbX