Названа вероятная дата презентации Samsung Galaxy Note20

Слухи о том, что Samsung наметила большую онлайн-презентацию новых высокотехнологичных смартфонов на 5 августа, подтвердил еще один инсайдер. Ранее об этом написал в твиттере аноним Ice Universe, теперь утечку подтвердил Джон Проссер. В прошлом его сообщения о грядущих новинках Samsung и Apple несколько раз подтверждались.

Phones for the Samsung virtual Unpacked event:



Event August 5th - my source

(corroborating @UniverseIce)



Note 20

Fold 2

ZFlip 5G



Devices will launch on August 20th - Jon Prosser (@jon_prosser) June 9, 2020

По сведениям блогера, помимо линейки оснащенных цифровым пером смартфонов Galaxy Note20 южнокорейский производитель представит второе поколение сгибаемого планшета-смартфона Galaxy Fold и 5G-версию сгибаемого смартфона-"раскладушки" Galaxy Z Flip.

При этом старт продаж устройств якобы предварительно намечен на 20-е августа. Твит Проссера прокомментировал журналист технологической редакции Bloomberg Марк Гурман, также располагающий надежными отраслевыми источниками. По его информации, указанные Проссером и Ice Universe даты неверны.

Как ожидается, Galaxy Note20 будет отличаться от предшественников более плоским экраном без больших закруглений по краям, а функционально по большей части окажется идентичен Galaxy-смартфонам серии S20. Не исключено, пишет GSMArena, что изогнутые края все же останутся у экрана Galaxy Note20+. Еще до августовской презентации Samsung, как ожидается, представит третье поколение смарт-часов Galaxy Watch Active и полностью беспроводные наушники в новом эргономично дизайне.