Названа вероятная дата презентации Samsung Galaxy Note20

Слухи о том, что Samsung наметила большую онлайн-презентацию новых высокотехнологичных смартфонов на 5 августа, подтвердил еще один инсайдер. Ранее об этом написал в твиттере аноним Ice Universe, теперь утечку подтвердил Джон Проссер. В прошлом его сообщения о грядущих новинках Samsung и Apple несколько раз подтверждались.

Phones for the Samsung virtual Unpacked event:



Event August 5th - my source

(corroborating @UniverseIce)



Note 20

Fold 2

ZFlip 5G



Devices will launch on August 20th