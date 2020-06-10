Ростуризм: туроператоры получат госсубсидии на организацию доступных туров по России

Туроператоры, которые организуют доступные туры по России, получат государственные субсидии, заявила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

Власти впервые предусмотрят субсидии для туроператоров. Ростуризм разрабатывает правила, которые позволят создавать доступные пакетные предложения для граждан, отметила Догузова, сообщает "Прайм".

Такая мера поддержки, которую обсуждают с турсообществом, поможет запустить новые чартерные направления по комфортным и удивляющим многих ценам, подчеркнула Догузова.

Кроме того, в этом году власти запустят грантовую поддержку предпринимателей, которые создают кемпинги и другие объекты размещения туристов. Проблема размещения существует по всей стране. Граждане желают поехать в какое-либо место, но зачастую их просто некуда селить, не хватает качественных объектов размещения, заявила Догузова.