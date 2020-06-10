Кредиты ещё подешевеют: ЦБ готов к решительному снижению ставки

Низкая инфляция позволяет Банку России продолжить снижение ключевой ставки более решительным шагом, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Российский регулятор 24 апреля 2020 года снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 5,5 процента годовых. Инвестбанк Goldman Sachs ожидает снижения ключевой ставки Банка России до 3,5 процента: ЦБ в июне снизит ключевую ставку до 4,5 процента, в июле — до 4 процентов, в I квартале 2021 года — до 3,5 процента.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня.

"Задел низкой инфляции в начале этого года позволяет нам продолжить снижение ключевой ставки, причем более решительным шагом, несмотря на то, что внешние факторы, такие, как падение цен на нефть, имели проинфляционный характер", — отметила глава ЦБ.

Замедлению роста цен помог окрепший рубль и снижение потребительского спроса. В итоге цены на некоторое время могут даже и снизиться. Днем ранее Банк России предупредил о более быстром достижении цели годовой инфляции в 4 процента, чем ожидалось. Годовая инфляция в мае снизилась до 3 процентов. "Сейчас мы видим, что после двух месяцев всплеска роста цен уже в мае инфляционное давление вернулось близко к отметке 4%", — уточнила глава Банка России.

"Пониженный спрос будет оказывать дополнительное дезинфляционное влияние, и поэтому у нас есть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки для того, чтобы обеспечить поддержание инфляции на целевом уровне", — прогнозирует Набиуллина.

Снижение ставки ЦБ повлечет удешевление кредитов для населения и бизнеса, оживление спроса. После снижения Банком России ключевой ставки на 0,5 процентного пункта отечественные банки начали снижать и свои ставки по кредитам. Это приведет к новому минимальному уровню ставок: уже до пандемии в феврале 2020 года ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум, опустившись ниже 9%.