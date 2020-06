Акции техгигантов оправились от удара коронакризиса

Акции технологических компании оправилась от удара, который был bv нанесен этой весной коронавирусным кризисом.

Восстановление рынка возглавили акции, обозначаемые аббревиатурой FAANG — Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google (хотя тут правильнее понимать материнский холдинг Alphabet) и Microsoft. Все эти компании, которые доминируют в S&P 500, уже превзошли индекс. Благодаря этим показателям по отношению к более широкому рынку группа из пяти компаний FAANG плюс Microsoft в настоящее время составляет более 20% от общей рыночной капитализации всего объединенного S&P 500. Nasdaq Composite вырос на 0,3%, впервые ненадолго превысив 10 000 пунктов. S&P 500 упал примерно на 0,8%.

За сутки акции Amazon.com Inc. подорожали на 3%, Apple Inc. — на 3,2%. Цена бумаг Facebook Inc. выросла на 3,1%, Netflix Inc.- на 3,5%. Капитализация Alphabet Inc.увеличилась на 0,28%. Эксперты считают, что большинство акций техкомпаний локально перекуплены.

Можно привести доводы в пользу увеличения цены акций Amazon и Netflix, а также, в некоторой степени, Microsoft, считают аналитики Synovus Trust. Все три компании в той или иной степени выиграли от самоизоляции в связи с пандемией.

Поскольку розничные магазины были закрыты, потребители обратились к электронной коммерции, чтобы купить продукты питания, туалетную бумагу и другие товары первой необходимости. Поскольку люди оставались дома и не могли ходить в кинотеатры, смотреть спортивные передачи или другие мероприятия в прямом эфире, многие из них пристрастились к стриминговым сервисам, среди которых лидирует Netflix. Между тем, мессенджер Microsoft Team, главный конкурент Slack, столкнулся с резким ростом популярности, поскольку многим офисным работникам приходилось полагаться на такие инструменты для общения со своими коллегами во время работы из дома.

Совокупная рыночная стоимость четырех технологических компаний в настоящее время близка к 5 триллионам долларов, причем Apple среди них претендует на первое место с оценкой почти с 1,5 триллионами долларов. Facebook — единственная из группы с рыночной ценой ниже 1 триллиона долларов.

В то время как вероятность сохранения ограничений на жизнь в городе и возможность второй волны вируса может обременять некоторые предприятия, технологические компании имеют все возможности для продолжения обслуживания клиентов из дома. Новые методы работы и социализации сделали технологические платформы центральным элементом общения многих людей. Недавно компания Amazon объявила о вложении примерно 4 миллиардов долларов США в усилия по борьбе с вирусом, что в дальнейшем может создать новые возможности для бизнеса.