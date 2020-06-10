Inditex закроет до 1200 магазинов к 2021 году

Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex) зафиксировала убыток в первом квартале, поскольку пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб продажам. Компания намерена закрыть по крайней мере 1000 магазинов, чтобы повысить эффективность своей сети.

Чистый убыток модного гиганта в первом финансовом квартале, завершившемся 30 апреля, составил 409 миллионов евро по сравнению с чистой прибылью в размере 736 миллионов евро за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что убыток составит 161 миллион евро.

Inditex заявила, что убыток усугубился выделением 308 миллионов евро на программу оптимизации магазинов. Компания планирует закрыть 1-1,2 тысячи магазинов в 2020-2021 годах.

Выручка Inditex в первом квартале сократилась до 3,3 миллиарда евро с 5,93 миллиарда евро годом ранее. Аналитики прогнозировали выручку в размере 3,35 миллиарда евро.

Пандемия коронавируса и ограничения, введенные по всему миру для борьбы с ней, привели к тому, что большинство магазинов Inditex, владельца Zara, Oysho, Massimo Dutti и Pull&Bear, были закрыты. Компания заявила, что сейчас открыто чуть более половины ее магазинов по всему миру.

Ретейлер ожидает, что онлайн-продажи составят более четверти от общих продаж к 2022 году.

Inditex установила целевой показатель капиталовложений в размере около 900 миллионов евро в год на 2020-2022 годы.