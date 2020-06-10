Суд оставил под арестом совладельца ТЦ "Зимняя вишня"

По решению суда совладелец "Зимней вишни" останется под арестом. Апелляция Вячеслава Вишневского была отклонена. Бизнесмена оставили под стражей до 24 августа, сообщает ГТРК "Кузбасс".

Напомним, он обвиняется в том, что в даче крупной взятки (7 млн рублей) членам ОПГ, которую возглавляла экс-начальник инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова, за реконструкцию бывшего кондитерского комбината без наличия разрешительных документов.