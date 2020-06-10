"Союзмультфильм" открывает сеть мультимедийных парков

Киностудия "Союзмультфильм" откроет собственную сеть мультимедийных парков в России, первый парк появится в сентябре на ВДНХ, заявила глава правления киностудии Юлиана Слащева.

"Союзмультфильм" намерен создать свою сеть парков, разработка концепции близится к завершению. Первый крытый павильон "Союзмультфильма" отроют в сентябре на ВДНХ. Речь идет о необычном для российского рынка мультимедийном формате, когда посетитель погружается в атмосферу классических и новых мультфильмов, отметила Слащева в эфире радио "Эхо Москвы".

Киностудия намерена открыть несколько парков в Москве, а также в регионах и городах-миллионниках.

Наметился спрос на продолжение старых франшиз, в частности, на "Ну, погоди!", а также на новое "Простоквашино". "Союзмультфильм" не очень много спекулирует на прошлом, подчеркнула Слащева. Киностудии необходимо делать и то, и другое, поскольку именно так растет и развивается студия.