10 самых дорогих розничных брендов 2020 года

Общая стоимость брендов, входящих в рейтинг BrandZ Top 75 Most Valuable Global Retail Brands, достигла в 2020 году отметки в $1.5 триллиона.

Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих розничных брендах в 2020 году.

10. Hermès

Hermès — французский дом моды, основанный в 1837 году. Hermès выпускает парфюмерию, готовую одежду и различные аксессуары. Бренд замыкает десятку лидеров. Его стоимость оценивается в $33.01 миллиардов.

9. Chanel

Chanel — французская компания по производству одежды и предметов роскоши, основанная модельером Коко Шанель в Париже в начале XX века. В 2020 году стоимость бренда составила $36.12 миллиардов.

8. Walmart

Walmart — американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под торговой маркой Walmart. Стоимость бренда в 2020 году оценивается в $45.78 миллиардов.

7. Starbucks

Starbucks — американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. Основана в Сиэтле в 1971 году. Starbucks объединяет свыше 29 тысяч торговых точек в 75 странах мира. Стоимость бренда оценивается в $47.75 миллиардов.

6. Nike

Nike — американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви. Компания была основана в 1964 году студентом Филом Найтом. На сегодняшний день стоимость бренда оценивается в $49.96 миллиардов.

5. Louis Vuitton

Louis Vuitton — французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса «люкс» под одноимённой торговой маркой. В настоящее время компания является частью международного холдинга LVMH. Стоимость бренда оценивается в $51.78 миллиардов.

4. The Home Depot

The Home Depot — американская торговая сеть, являющаяся крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Стоимость бренда оценивается в $57.59 миллиардов.

3. McDonald's

McDonald's — американская корпорация, работающая в сфере общественного питания. Под торговой маркой McDonald’s работало 37855 ресторанов, из них 35085 на правах франчайзинга. Корпорация входит в список крупнейших компаний США Fortune 500.

Стоимость бренда оценивается в $129.32 миллиардов.

2. Alibaba Group

Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.

Стоимость бренда оценивается в $152.53 миллиардов.

1. Amazon

Самым дорогим брендом стал Amazon. Его стоимость выросла на 32% по сравнению с прошлым годом и составила $415.9 миллиардов.