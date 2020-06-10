АвтоВАЗ сертифицировал обновленный универсал Lada Largus (и добавил ему опций)

Об этом говорит вступившее в силу 5 июня Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое появилось в базе Росстандарта. Из него ясно, какие новые позиции оснащения получит новинка.

В списке оборудования появились такие позиции, как боковые подушки безопасности (в дополнение к двум фронтальным), система помощи при парковке, медиасистема с навигатором. Также в ОТТС заявлены электростеклоподъемники, сервопривод боковых зеркал, обогрев передних сидений, кондиционер, настройка сиденья водителя по высоте. Однако все агрегаты останутся прежними.

Ранее в Сети уже появились фото и подробности о том, как обновится универсал Lada Largus. На примере "приподнятой" версии Lada Largus Cross в люксовом исполнении сообщалось, что обновленный автомобиль получит новые крылья, капот, другой передний бампер и решетку радиатора, противотуманные фары и фары головного света от Renault Logan, но без светодиодных полосок.

Форсунки омывателя лобового стекла (само стекло получит подогрев) переедут с капота на установленное под стекло пластиковое жабо, боковые зеркала позаимствуют у "Весты" и снабдят подогревом, а передние дверные панели возьмут от "Дастера". Крепления задних ремней безопасности убраны с потолка под подушку заднего сиденья.

Панель приборов будет взята от Renault Duster и переработана, появится и медиасистема. Изменится облицовка центрального тоннеля, кнопки стеклоподъемников переехали на дверные панели, а клавиши обогрева (он трехступенчатый) передних сидений будут на консоли и получат три режима подсветки. Также обновленный Largus получит подогрев задних сидений, выкидной ключ зажигания (с него же запираются задние двери), а также мультируль и передние сиденья с подлокотником от X-Ray Cross. Также в списке оснащения ожидаются камера заднего вида, передние и задние парктроники.

Задняя часть "Ларгуса" останутся без изменений, как и механическая часть. Старт серийного производства планируется ближе к концу 2020 года.