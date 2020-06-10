Не только головная боль: симптомы, указывающие на разрыв аневризмы

В эфире телеканала "Россия 1" нейрохирург, кандидат медицинских наук, заведующий эндоваскулярным отделением Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Моисей Аронов рассказал о том, какие симптомы указывают на разрыв аневризмы.

Кровоизлияния из-за аневризмы очень тяжелы, но половине пациентов врачи могут помочь. Главное – не допустить повторного кровоизлияния, говорит Аронов.

Он отмечает, что головная боль – это самый главный и сильный симптом при аневризме головного мозга.

"Когда это происходит, пациенты чувствуют внезапную резчайшую головную боль. Обычно они описывают ее как удар, как наиболее сильную головную боль, которую они вообще испытывали когда-либо в своей жизни", – поясняет медик.

Часто это сопровождается тошнотой, может быть даже со рвотой, судорожным припадком, утратой сознания, добавляет врач.

Еще один признак — это нарушение движений, как при инсульте.

Кроме того, может наблюдаться и нарушение зрения. "У человека может возникать двоение предметов перед глазами, по-научному это называется диплопия, а внешне это может проявляться каким-то небольшим косоглазием при определенных взорах", — рассказывает нейрохирург.

Также бывает снижение чувствительности: онемение, рук, ног, туловища, лица, шеи, боль в половине лица, похожая на тригеминальную невралгию, когда аневризма воздействует на тройничный нерв.

Моисей Аронов отмечает, что риск аневризмы отчасти повышают холестерин, гипертония, курение. Кроме того, есть риски от рождения — предрасположенность к ее развитию, унаследованная от ближайших родственников.



Эксперт также сообщает, что аневризма головного мозга встречается достаточно часто: она есть у трех из 100 человек, и люди с ней живут.

Что касается статистики разрывов аневризм, то в среднем это от 10 до 15 случаев на 100 тысяч населения в год.

"Даже с самыми максимальными допущениями мы можем утверждать, что больше половины аневризм себя не проявляют и не проявят никак в течение жизни человека", — успокаивает нейрохирург.

"Поэтому очень важно, когда мы выявляем аневризму случайно, разобраться, насколько она опасна, к какой группе принадлежит, высок ли риск ее разрыва, или нет", – добавляет Аронов.

На вопрос, что делать человеку, если у него наблюдаются перечисленные симптомы, специалист отвечает, что прежде всего надо обратиться к специалисту, а "МРТ в сосудистом режиме даже без введения контрастного вещества достаточно для того, чтобы убедиться, что все в порядке".