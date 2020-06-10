Массовые мероприятия в Москве могут разрешить в начале июля

На заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что объемы тестирования на COVID-19 в Москве выросли в 10 раз.

При этом он отметил, что в последнее время число выявленных случаев коронавирусных пневмоний уменьшилось в четыре раза, передает телеканал "Россия 24". Собянин подчеркнул, что это показатель того, что эпидемиологическая ситуации в городе улучшается. При этом он напомнил, что коронавирус останется среди людей надолго.

По словам мэра, несмотря на самые позитивные показатели, выход из ограничительных мер в Москве займет около двух месяцев.

В начале июля будут приняты решения по снятию ограничений на массовые мероприятия в Москве, заявил Собянин.