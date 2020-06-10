Ученые объяснили, почему мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

Ученые объяснили большую подверженность заражению коронавирусом мужчин по сравнению с женщинами. Медики из Йельского университета под руководством профессора Акико Ивасаки проследили за тем, как иммунная система представителей обоих полов реагирует на заражение. Итоги их исследования опубликованы в издании medRxiv.

"Мы открыли серьезные различия в реакции иммунной системы мужчин и женщин на первые фазы коронавирусной инфекции. В частности, организм первых вырабатывал больше сигнальных молекул, способствующих развитию воспалений", – отмечают исследователи.

При этом, по их наблюдениям, Т-клетки (Т-лимфоциты, отвечающие за иммунный ответ) у женщин значительно активнее реагируют на появление вируса. Поэтому течение болезни у мужчин и женщин различаются. Как полагают ученые, результаты их исследования могут быть использованы в формировании разных подходов к лечению пациентов разного пола.

Отмечается, что практически с самого начала эпидемии COVID-19 в китайском Ухане болезнь чаще поражала мужчин, чем женщин. Сначала эксперты связывали эти различия с тем, что в клетках легких у представителей сильного пола содержится значительно больше молекул рецептора ACE2 (эти молекулы вирус использует для заражения).

Эксперты из Йельского университета пронаблюдали за развитием болезни у двух сотен пациентов их университетского госпиталя. Все заразившиеся попали в больницу в самом начале развития инфекции, и это позволило ученым проследить, как их иммунитет справлялся с коронавирусом. У пациентов постоянно брали пробы крови и отмечали изменения в активности клеток иммунной системы.

Оказалось, что в крови мужчин содержится больше интерлейкина-8 – одного из противовоспалительных сигналов, а крови женщин при этом оказалось больше активированных моноцитов (так называемых клеток-чистильщиков). Особенно четко различия прослеживались у пациентов в возрасте.

Ученые полагают, что стимуляция производства Т-клеток у мужчин может сделать их менее подверженными коронавирусной инфекции. Эксперты выясняют, как можно без вреда для пациентов осуществить эту процедуру.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Николай Малышев рассказал, почему мужчины хуже женщин переносят заражение новым коронавирусом. По его мнению, все связано с тем, что женщины в целом ведут более здоровый образ жизни, а мужчины "по своей природе менее устойчивы к неблагоприятным внешним условиям".