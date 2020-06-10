Полицеймако лишь недавно зарегистрировал дочь, рожденную в конце марта

Актер и телеведущий программы о здоровье на телеканале "Россия 1" Михаил Полицеймако, наконец, зарегистрировал дочку, рожденную в конце марта – в период, когда только началась самоизоляция, введенная из-за коронавируса, и МФЦ в Москве были закрыты.

Ранее Михаил рассказывал прессе, что из-за этого возникла отсрочка с регистрацией девочки, которую они с супругой решили назвать Маша.

Это уже четвертый ребенок актера (у него есть взрослый сын от предыдущего брака) и третья дочка, рожденная в браке с супругой Ларисой.

Как рассказал Полицеймако сайту Вести.Ru, сейчас, после открытия МФЦ в столице, основные документы на девочку уже оформлены.

Актер и телеведущий программы о здоровье также ответил на вопрос, не кажется ли ему, что сохраняющиеся предписания продолжать носить маски и перчатки в жару, которая сейчас установилась в Москве, чрезмерны?

Полицеймако сказал, что на улице, когда никого нет рядом, их можно и не носить, но в закрытых помещениях и общественном транспорте маски и перчатки необходимы, чтобы не заразиться самому или не заразить других.

Сам актер на улице, когда близко нет людей, а также в машине маску не надевает, только сбрызгивает руки антисептиком, а вот при походах в магазин обязательно защищает лицо и руки.

Кстати, со знакомыми здоровается Михаил Полицеймако, как можно было заметить, наблюдая за ним со стороны, локтями.

Ранее в интервью Вестям.Ru известный актер и телеведущий рассказал о кино, рождении третьей дочки и поделился мыслями о накрывшей мир пандемии коронавируса.

МФЦ в Москве открылись 25 мая. В первый же день после длительного перерыва их посетили 20 тысяч человек.