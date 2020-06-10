Мантуров: на поддержку легпрома дополнительно выделят 1,1 миллиарда рублей

Правительство в этом году дополнительно выделит 1,1 миллиарда руб. на поддержку легкой промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Президент Владимир Путин поручил правительству увеличить до 1 миллиарда руб. объем субсидирования ставки кредитов для легкой промышленности. Изначально на эти цели выделили 500 миллионов руб.

Президент поручил правительству обеспечить субсидирование лизинга оборудования для предприятий легкой промышленности. Объем поддержки лизинга увеличат вдвое до 700 миллионов руб.

Путин поручил также увеличить объем финансирования программы производства льна. Минпромторг договорился с Минфином, что на программу выделят по 242 миллиона руб. в год.