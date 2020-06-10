Аленичев: Тиль и Крал – самые провальные трансферы "Спартака" за последние годы

Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" назвал самые провальные трансферы "красно-белых" за последние несколько лет.

"Очень большая сумма была выделена в прошлое летнее трансферное окно, – заявил Аленичев Если не ошибаюсь, порядка 40 миллионах евро. Из них практически 30 миллионов, по моей информации, ушло на покупку двух центральных полузащитников – Гуса Тиля и Алекса Крала".

По мнению специалиста, эти игроки среднего уровня даже по российским меркам: "Им нужно дать время на адаптацию? Я так не считаю. Когда футболиста покупают за 15 миллионов долларов, то он должен уже в первый месяц показывать то, на что способен".

"Мне посчастливилось поиграть и в Португалии, и в Италии. Ни Земан, ни Капелло, ни Моуринью не давали мне времени на адаптацию. Хотелось бы ошибиться, но думаю, что Тиль и Крал – два самых провальных трансфера за последние годы в "Спартаке", – подытожил Аленичев.

Тиль в составе "Спартака" принял участие в 17 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. А на счету Крала 15 игр за московскою команду, при это результативными действиями он не отметился.

Напомним, последним местом работы Аленичева стал "Енисей", в котором он работал с 2017-го по 2019-й год. Под его руководством красноярская команда сыграла 72 матча – 33 победы, 13 ничьих и 26 поражений. Сезон-2018/19 красноярцы завершил на 16-й строчке и вылетели в ФНЛ.