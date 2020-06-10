Фонтан, чучело медведя и доспехи: в Подмосковье задержан вор в законе Вася Бандит

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье 56-летнего мужчину по прозвищу Вася Бандит, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии — статья 210.1 УК РФ.

Операция задержания происходила при участии следователя ГСУ СК России и сотрудников УУР ГУ МВД России по Московской области.

По данным следствия, задержанный на протяжении 27 лет является вором в законе и, постоянно проживая на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов Московской области, с 1993 года осуществляет координацию действий организованных групп.

Вася Бандит ранее неоднократно был судим за совершение краж, грабежей, разбоев и вымогательство.

В рамках проведения расследования проведено три обыска. Мужчина не чурался роскоши, устроив на своем участке личный фонтан и поставив в своем жилище чучело медведя и рыцарские доспехи.

Статья уголовного кодекса "Занятие высшего положения в преступной иерархии" предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком до 15 лет.