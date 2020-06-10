Главврачи "ковидных" больниц Москвы отправляются в регионы

Около 40 московских медиков из ведущих больниц города направлены в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, Забайкальский край, Владимир и Псков для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом COVID-19.

6 бригад сменят своих коллег, которые сейчас оказывают помощь в регионах по поручению мэра столицы. В состав таких команд входят пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, врачи других специальностей и медсестры.

В частности, главврач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко отправился помогать дагестанским медикам, а главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко направлена в Забайкальский край, сообщается на сайте столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

Задача московских медиков — поделиться опытом оказания помощи коронавирусным больным, помочь организовать работу поликлиник по ведению больных, проводить мастер-классы и оказывать консультативно-диагностическую поддержку врачам.

"Ни для кого не секрет, что Москва первая попала в эпидсезон, и, конечно тот опыт, который накоплен в московской системе, является самым большим. Мне кажется, совершенно логичным решение экспортировать наш опыт в регионы", — пояснил ситуацию главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.