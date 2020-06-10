ЕЦБ вернулся к идее создания европейского банка для "плохих" долгов

Чиновники Европейского центрального банка (ЕЦБ) разрабатывают схему для покрытия возможных сотен миллиардов евро невыплаченных кредитов после вспышки коронавируса, сообщили Reuters два человека, знакомые с этим вопросом.

Проект, который появился на фоне того, что власти Европы мобилизуют триллионы евро для поддержки экономики региона, направлен на то, чтобы защитить коммерческие банки от любых вторичных последствий кризиса, если рост безработицы ограничит доходы населения, необходимые для погашения кредитов.

Один из источников рассказал, что ЕЦБ создал целевую группу для изучения идеи создания "плохого" банка для хранения неоплаченных долгов и что работа над этой схемой в последние недели ускорилась.

ЕЦБ отказался прокомментировать эту информацию.

Согласно официальной статистике сумма задолженности в еврозоне, которая, как считается, вряд ли когда-либо будет полностью погашена, уже составляет более половины триллиона евро, включая кредитные карты, автокредиты и ипотечные кредиты.

По словам людей, знакомых с планами ЕЦБ, эта ситуация будет возрастать, по мере того как вспышка COVID-19 сжимает доходы заемщиков, и может даже удвоиться до одного триллиона евро, что скажется на и без того хрупких банках и затруднит новое кредитование.

В то время как идея создания "плохого" банка в еврозоне обсуждалась и была отложена более двух лет назад, ЕЦБ под руководством своего нового президента Кристины Лагард в последние недели консультировал банки и должностных лиц ЕС по поводу схемы, сказал один из источников.

Будучи самым мощным институтом еврозоны, намерение ЕЦБ поддержать этот проект может иметь решающее значение, но для этого также потребуется поддержка со стороны властей Германии, крупнейшей экономики блока.

Берлин давно выступает против схем, которые заставляют нести общую ответственность за долги в других странах, хотя в последнее время он неожиданно изменил свое мнение, согласившись объединить заимствования ЕС для фонда восстановления после пандемии коронавируса.