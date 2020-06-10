Умер известный духовный композитор Николай Ведерников

В Москве скончался духовный композитор, старейший клирик Московской епархии Николай Ведерников.

Врио настоятеля храма Иоанна Воина на Якиманке протоиерей Геннадий Героев рассказал РИА Новости, что Ведерников умер 9 июня накануне своего дня рождения. Сегодня ему должно было исполниться 92 года. В последние годы он ослеп и был заштатным клириком храма. Отпевание состоится в пятницу.

Николай Ведерников переложил на музыку многие церковные песнопения. По словам протоиерея Геннадия Героева, в музыкальных кругах отец Николай был очень известен и многих композиторов привел к вере.

В свою очередь главный дирижер Московского синодального хора Алексей Пузаков отметил, что сочинения Ведерникова несут традиции старинной музыки. "Музыка у него необыкновенная, очень светлая. Через музыку можно увидеть его душу, его веру и ту красоту, которую он черпал через молитву и служение христианской церкви", — сказал Пузаков.

Отец Николай Ведерников закончил Московскую консерваторию, а после заочно Ленинградскую семинарию и Московскую духовную академию. Начинал служить в храме Рождества Христова в Измайлове, был настоятелем церкви Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, а с 1989 года – в храме Иоанна Воина на Якиманке. Здесь он отпевал пианиста Святослава Рихтера и композитора Альфреда Шнитке. В одном из интервью Ведерников рассказывал, как прислуживал еще патриархам Сергию (1867-1944) и Алексию I (1877-1970).