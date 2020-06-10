Американские F-22 увязались за российскими ракетоносцами

Четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели патрулирование Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

Боевые машины находились в воздухе 11 часов. На некоторых участках пути их сопровождали истребители F-22 ВВС США, сообщат агентство ТАСС. Полет российских стратегических ракетоносцев проходил в соответствии со всеми международными нормами, добавили военные.

Ту-95МС – один из крупнейших боевых самолетов в мире: взлетный вес — до 185 тонн, максимальная скорость — до 830 километров в час. Предельная дальность полета с грузом около 9 тонн составляет более 10 тысяч километров. Основное вооружение – высокоточные крылатые ракеты Х-101.