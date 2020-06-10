Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Экс-чиновница минобразования Мурманской области, сбившая ребенка на перекрестке, отсудила у его семьи 120 тысяч рублей. Инцидент произошел еще в 2018 году, однако стороны встретились в суде годом позже, и тяжба еще далека от завершения.

Как пишет KP.ru, бывшая сотрудница минобразования, которая в том числе курировала вопросы безопасности детей на дорогах, сбила 12-летнего мальчика, когда тот выезжал на велосипеде с грунтовой дороги на асфальтовую. Мальчик получил перелом челюсти и сотрясение мозга, а также лишился нескольких зубов. На автомобиле чиновницы остались царапины, оказалось сломано зеркало.

Родители велосипедиста решили не судиться, сосредоточившись на лечении ребенка. В итоге автомобилистка сама подала на них в суд и потребовала компенсацию ущерба. Суд встал на ее сторону, не приняв результаты экспертизы, предоставленные семьей пострадавшего. Экспертизу провела частная компания, однако представители сбитого ребенка и его семьи считают, что она наиболее точная.

Бывшая чиновница утверждает, что ехала по территории садоводческого товарищества с максимальной разрешенной скоростью – 20 километров в час. Эксперты же полагают, что она разогналась до 50 километров в час. Кроме того, защита пострадавшего ребенка уточняет, что в месте, где произошло столкновение, преимущества имеют пешеходы и велосипедисты.

Тем не менее, еще в 2019 году виновным в инциденте признали мальчика. В УМВД России по Мурманской области пояснили, что ребенок нарушил правило дорожного движения, согласно которому дети до 14 лет могут ездить на велосипеде только по тротуарам и велодорожкам.

Семья ребенка с таким решением суда не согласна и собирается его обжаловать.

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