Под Оленегорском медведь, охраняющий тушу лося, попал на видео

В Мурманской области семья, планирующая отдохнуть на природе, сняла на видео медведя, охраняющего тушу лося.

Инцидент произошел в лесу рядом с рекой Куреньга. Медведь, увидев машину, пытался ее отогнать от своей еды, и даже делал вид, что бросается на автомобиль.

Отдыхающие, беспокоясь за свою безопасность, спешно уехали. Прогулку пришлось прервать.