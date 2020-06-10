10 июня 202013:45

Экс-капитан "Барыса" Боченски избран мэром города в США

Бывший капитан "Барыса" Брэндон Боченски избран на пост мэра американского города Гранд-Форкс. О своем желании стать мэром 38-летний экс-хоккеист объявил еще в январе 2020 года.

По итогам выборов Боченски набрал 46,62 процента голосов и обошел действующего мэра Майка Брауна, за которого отдали голоса 31,81 процента избирателей.

Гранд-Форкс – третий по количеству жителей город американского штата Северная Дакота. Основан в конце 19 века. Население города составляет порядка 57 тысяч человек. Отметим, что в 2016 году Гранд-Форкс принимал юниорский чемпионат мира по хоккею.

Напомним, Боченски защищал цвета "Барыса" с 2010 по 2017 год, на его счету 444 очка (179 шайб + 265 передач) в 455 играх Континентальной хоккейной лиги. Также Боченски защищал цвета клубов НХЛ "Тампа Бэй", "Нэшвилл", "Анахайм", "Бостон", "Чикаго" и "Оттава".

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