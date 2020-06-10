Полицейские дважды за месяц спасли людей из пожаров в Подмосковье

Ступинские сотрудники ППС в течение месяца дважды спасли людей из пожаров — в мае капитан и сержант полиции вывели из огня около 20 человек, а месяцем спустя они же помогли эвакуировать трех взрослых и двух детей.

Последний раз капитан Владимир Жиляков и сержант Андрей Былба, находясь на маршруте патрулирования, заметили дым над многоквартирным домом, расположенном на проспекте победы.

Полицейские сообщили в службу МЧС и бросились в подъезд, оповещая о пожаре. Выяснилось, что одна из жительниц дома не может ходить — сотрудники ППС вынесли ее на руках.

После прибытия пожарных полицейские помогли спустить двух девочек с верхних этажей — к этому времени сильное задымление в подъезде не позволяло оставшимся жильцам самостоятельно выйти по привычному маршруту.

Начальник ГУ МВД России по Московской области принял решение о награждении Владимира Жилякова и Андрея Былба.