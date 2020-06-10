Супруг Елизаветы II принц Филип отмечает 99-летие

Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филип 10 июня отмечает 99-летие. Члены королевского семейства поздравили герцога с днем рождения в соцсетях. Отметить праздник среди родных у Филипа не получится из-за режима самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса.

С середины марта Елизавета II и ее супруг самоизолируются в своей загородной резиденции – Виндзорском замке. Вместе с ними в самоизоляции находится вся прислуга и личные помощники: они также не покидают замок и не могут видеться с родными. Как передает Telegraph, Филип решил "ничего не устраивать" в честь дня рождения и просто пообедать с супругой.

Герцога Эдинбургского поздравил его сын принц Чарльз. В официальном блоге Чарльза в Instagram появилось фото из семейного архива: на нем принц запечатлен с отцом в лодке.

Внук Филипа принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон также опубликовали в Instagram фото с поздравлениями.

Принц Филип летом 2017 года снял с себя исполнение официальных обязанностей как представитель монаршего дома. Он стал реже появляться на публике и большую часть времени проводил в поместье Сандрингем.

Сама Елизавета II в этом году отметила 94-летие. Она является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле. Стоит отметить, что ее мать, Елизавета Боуз-Лайон, тоже была долгожительницей: она прожила почти 102 года.