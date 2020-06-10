На рынках Вьетнама нашли "родоначальников" следующих пандемий коронавирусов

Масштабную "перепись" вирусов среди диких животных провели зоологи США, Австрии и Вьетнама под руководством Аманды Файн на рынках Вьетнама. Они выяснили, что более трети продающихся на вьетнамских рынках обычных крыс и каждая шестнадцатая бамбуковая крыса были носителями разных штаммов коронавирусов. Вывод: эти животные могут стать источником эпидемий ближайшего будущего.

При этом исследователи отметили в статье для электронной библиотеки bioRxiv, что доля зараженных животных быстро растет по мере их движения по торговой цепочке от поимки до попадания в рестораны. Ученые рекомендовали ввести ряд ограничений на поимку, продажу и транспортировку диких животных, сообщает ТАСС.

Интерес к коронавирусам вспыхнул с новой силой в связи с объявленной с 11 марта 2020 года пандемией коронавируса COVID-19. Вызывающий его коронавирус SARS-CoV-2 проникает не только в организм человека, но и других млекопитающих – макак-резусов, хорьков и кошек, на которых инфекция действует почти так же сильно, как и на человека. Источником этой болезни, как вначале предположили эпидемиологи, выступили китайские подковоносые летучие мыши. Они передали коронавирус человеку через цепочку других диких животных, чье мясо продавалось на рынке экзотической пищи в Ухане. На роль промежуточного звена передачи коронавируса претендовали насекомоядные млекопитающие панголины, но биологи в этом усомнились, сравнив структуру генома SARS-CoV-2 и поражающих этих животных коронавирусов.

Ученые под руководством заместителя директора американского Общества охраны природы (WCS) Аманды Файн собрали свыше двух тысяч образцов крови и выделений, полученных при изучении более тысячи грызунов и трех сотен летучих мышей, которые разводились на нескольких десятках специальных фермах, а также были пойманы в дикой природе. Также исследования проводились ан 70 вьетнамских рынках, где для самых дорогих ресторанов продается мясо летучих мышей, а также крыс, дикобразов и некоторых других грызунов, считающееся деликатесом.

В пробах было обнаружено сразу шесть видов коронавирусов. как близкие родичи возбудителей простуды – альфакоронавирусы, так и бетакоронавирусы, к которым относится SARS-CoV-2.

Разные штаммы коронавируса присутствовали на всех 24 проверенных рынках мяса. Где продавались живые грызуны. Они были найдены на шести из десяти фермах по выращиванию животных, а также на 94% производящих удобрения из кала летучих мышей предприятиях.

Но чаще всего коронавирусы встречались у обычных крыс. Каждый третий зверек был носителем хотя бы одного типа коронавируса. И если при поимке около пятой части грызунов были носителями вирусов, то к моменту попадания в ресторан зараженными оказывалась половина крыс.

Подобные результаты дали исследования дикобразов, бамбуковых крыс и летучих мышей. Доля зараженных особей колебалась на отметке от 6% для грызунов и около 70% для летучих мышей. Это значительно выше, чем при наблюдении в других странах Восточной Азии.

О коронавирусах ученые заговорили еще в 1965 году. С тех пор в человеческую популяцию проникли четыре коронавируса. Коронавирус. Вызывающий COVID-19. Стал пятым. Заражены коронавирусом оказались более 7 с четвертью миллиона человек в мире. По данным Института Джона Хопкинса, жертвами коронавирусной инфекции стали более 410 тысяч человек. Это сопоставимо с населением Брунея и больше населения Мальдив.