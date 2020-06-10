Михаэлю Шумахеру предстоит еще одна сложная операция

Известному немецкому автогонщику, семикратному чемпиону мира по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэлю Шумахеру предстоит перенести еще одну экспериментальную операцию.

Хирургическое вмешательство будет направлено на восстановление нервной системы немца. Как сообщает Contro Copertina, гонщику будут внедрять стволовые клетки в сердечную ткань.

В сентябре прошлого года Михаэль был доставлен в госпиталь Жоржа Помпиду в Париже. Методики лечения Шумахера были неизвестны и тщательно скрывались родными. По информации инсайдеров, тогда гонщику впервые пересадили стволовые клетки.

Напомним, Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму после падения 29 декабря 2013 года на горнолыжной трассе во Франции. Его госпитализировали и долгое время самый именитый пилот "королевских гонок" находился в коме. На данный момент родственники Шумахера не разглашают подробности о состоянии спортсмена.