ВТБ одобрил предпринимателям кредиты на 35 миллиардов рублей под 2% годовых

ВТБ в рамках госпрограммы поддержки занятости одобрил предпринимателям кредиты под 2% годовых на 35 миллиардов руб., из которых выдал более 16 миллиардов руб., сообщает банк.

Со времени запуска госпрограммы ВТБ одобрил 4 тысячи заявлений от предпринимателей. Общее количество принятых заявок достигло 7,4 тысячи на 50 миллиардов руб., отмечает банк.

ВТБ уже выдал кредиты на сумму более 16 миллиардов руб. для 1,9 тысячи компаний. В пятерку регионов, получивших наибольший объем кредитов, входят Москва, Кемеровская область, Татарстан, Иркутская область и Санкт-Петербург.

Среди пострадавших отраслей, в которых отмечен наиболее высокий спрос на кредитование по госпрограмме, значатся общественное питание, розничная продажа автотранспорта, гостиничный бизнес, стоматология и грузоперевозки.

ВТБ получает почти 1 тысячу заявок от бизнеса в день.

Предприниматели в рамках госпрограммы освобождены от платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года, а при выполнении ряда условий отсрочку можно продлить. При сохранении занятости на предприятии на уровне не менее 90% государство погасит 100% основного долга и процентов по кредиту, а при занятости не менее 80% — 50% долга и процентов.

Программа кредитования под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей запущена с 1 июня. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил ранее, что банки одобрили выдачу кредитов под 2% субъектам МСП и другим предприятиям на 37 миллиардов руб.