Роковая "Кармелита": жизнь Щеголева расколол роман с Зиминой

"Я наломал кучу дров, но у меня была такая дорога", — признается в эфире телеканала "Россия 1" Максим Щеголев.

Более всего он известен как актер, сыгравший во многих сериалах, впрочем, и в его личной жизни бушевали страсти, а один из них разрушил его семью.

С актрисой Юлией Зиминой они познакомились на съемках сериала "Кармелита. Цыганская страсть".

Ради нее он оставил уже вторую семью, в которой росли две его любимые дочери, а вот Юлия, вспоминает актер, ради него не сделала ничего, но при этом ограничивала его в общении с детьми и требовала, чтобы он поскорей развелся с женой — актрисой Аллой Козаковой.

Однако страстные, громкие, темпераментные отношения с Зиминой продлились всего три года. Щеголева говорит, что бился за Юлия до последнего — и разбился, оставшись в 30 лет на улице наедине с самим собой.

Гармоничные отношения и новая любовь вошли в жизнь Максима вместе с актрисой Теоной Дольниковой.

Однажды она привезла актеру на ночные съемки кофе, голубику и орешки, и это было их первое свидание. В 2017 году у них родился сын Лука, и сейчас, признается актер, у него все хорошо.

Благодаря кому студент из Воронежа оказался в ГИТИСе?

Когда актер женился в первый раз, и кем стал его старший сын? Общаются ли друг с другом дети Максима от разных браков, и почему его мама не принимает Теону?

За что он извиняется перед Юлией Зиминой, и какое хобби появилось после разрыва с "Кармелитой"?

Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – Максим Щеголев.