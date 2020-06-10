Банк России выпустит памятную монету, посвященную врачам

Совет директоров Банка России одобрил выпуск в этому году памятной монеты, посвященную медицинским работникам.

Началась работа над эскизом монеты. Монету из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей выпустят тиражом до 5 миллиона штук.

Россия, как и остальные страны мира, пережила месяца ограничений из-за пандемии и это время стало тяжелым испытаниям для врачей. Это время останется в памяти людей надолго, — отмечается в пресс-релизе ЦБ.

Для многих это время останется воспоминанием о потере привычного образа жизни, а "для кого-то — воспоминания о борьбе с болезнью". "Выпуск монеты — это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников", — заявила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 12 марта 2020 года объявила о начале пандемии COVID-19.

С начала пандемии в России зарегистрировано 493 657 случаев заражения, выздоровели 252 783 человека, умерли 6 358. На сегодняшний день в мире насчитывается 7,2 миллиона человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, около 410 тысяч стали жертвами болезни.

За последние сутки прирост заболевших достиг минимума с 13 апреля. В Москве выявлено 1 195 новых случаев. Всего в России за сутки выявлено более 8,4 тысячи случаев инфицирования COVID-19. Коэффициент заражения за девять суток в стране снизился с 2,1% до 1,7%.