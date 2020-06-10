В Москве заработали 600 фонтанов

В столице заработали 600 фонтанов, мэр Москвы Сергей Собянин открыл торжественную церемонию в Парке Победы на Поклонной горе, где функционирует фонтанный комплекс "Годы войны"​​​, передает РИА Новости.

"Плохая погода в Москве закончилась, наступило настоящее лето. Вернулись московские фонтаны, являющиеся символом города и хорошего настроения. Все 600 фонтанов вновь заработали, создавая особую красоту и настроение", — сказал Собянин.

Одновременно с фонтанами Парка Победы заработали и другие городские фонтаны. В Москве сезон фонтанов завершится 1 октября.