После отмены карантина в Москву вернулись автомобили и пробки

Картина загруженности столичных дорог возвращается к своему типичному виду. После снятия ограничений число автомобилей в Москве практически вернулось на прежний уровень. Вместе с машинами вернулись и пробки.

Загруженность дорог Москвы утром 10 июня составила 4 балла, что фактически соответствует "докарантинному" уровню.

Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, после отмены режима цифровых пропусков число автомобилей ежедневно растет: сегодня зафиксировано на 140 тысяч больше единиц транспорта, нежели в минувшую среду, а общее количество автомобилей достигло 2,9 млн - всего на 13% меньше, чем в это же время год назад. В Дептрансе считают, что в ближайшие дни показатели выравняются с прошлогодними.

На общую загруженность дорог в Москве, по мнению АвтоВестей, безусловно будет влиять и тот факт, что сезон традиционных летних отпусков будет не столь ярко выражен, как обычно. Многие жители вынуждены перенести или отменить свои отпуска, что обусловлено ограничительными мерами по стране, затяжной "самоизоляцией" и последующим возобновлением деловой активности. Так что в какой-то момент автомобилей в столице может быть даже больше, чем обычно в июне-августе.

"Количество автомобилей растет с каждым днем∎∎∎. В связи с этим мы наблюдаем и увеличение загрузки дорог, что безусловно отражается на баллах загруженности. За вчерашние сутки в городе передвигалось 2,9 миллиона автомобилей - это пока самое большое количество автомобилей в городе, которое было с конца марта. Мы уже почти вышли на докарантинные показатели", - цитирует РИА Новости пресс-службу ЦОДД.

Отметим также, что в Москве со вчерашнего дня в стандартном режиме заработал каршеринг, так что число поездок на арендованных автомобилях тоже резко вырастет.