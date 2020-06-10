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МЧС 1 час назад

10 июня 202014:28

В Крыму обезврежены две авиабомбы времен Великой Отечественной войны

МЧС России по республике Крым

В Черном море водолазы обезвредили две авиационных бомбы времен Великой Отечественной войны весом 100 и 500 килограммов.

Сначала в море неподалеку от мыса Киик-Атлама в юго-восточном Крыму в ста метрах от берега была найдена стокилограммовая бомба. Затем водолазы, проверяя дно на глубине 10 метров, неподалеку нашли второй боеприпас, который оказался впятеро тяжелее.

 

Саперы, приняв необходимые меры безопасности, взорвали обе бомбы, успешно их уничтожив.

Пресс-служба МЧС по республике Крым сообщила, что с начала 2020 года специалисты пиротехники ликвидировали 283 взрывоопасных предмета, 63 из которых были обнаружены в Черном и Азовском морях.

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