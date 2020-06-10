Путин:надо поддержать спрос на продукцию российских IT-компаний

Владимир Путин в ходе совещания по связи и IT-индустрии поблагодарил российские телекоммуникационные компании, профильных специалистов, которые в условиях возросшей нагрузки обеспечили непрерывную работу и высокий уровень востребованных сервисов. Президент отметил, что те компании, которые пошли навстречу растущему спросу, предоставили бесплатные услуги, в конечном итоге нарастили пользовательскую базу.

Однако важно не упустить из виду трудности, с которыми сейчас столкнулись как сама отрасль, так и экономика в целом, отметил Путин. Прежде всего, это возможное вынужденное снижение расходов реального сектора на инновации, на программное обеспечение и сопутствующие услуги. Из-за объективных финансово-экономических ограничений у многих предприятий просто не будет хватать ресурсов на такие программы развития. Поэтому необходимо поддержать увеличения спроса на информационные технологии.

"Обращаюсь к коллегам в правительстве и в регионах: нужно уделить самое пристальное внимание мерам поддержки спроса на продукцию наших IT-компаний, причем это касается как внутреннего рынка, прежде всего внутреннего рынка, но и экспорта​​​. Здесь нужно постоянно прорабатывать и предлагать дополнительные решения, чтобы обеспечить устойчивую работу и дальнейшее развитие отрасли", — сказал он.

Президент отметил, что коронавирусные ограничения мотивировали активнее внедрять цифровые решения для увеличения эффективности своей работы​​​. Цифровизация важна не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании и медицине, отметил Владимир Путин.

"Надо, что называется, подхватить эти тенденции. Тенденции перехода в цифру. Брать пример с компаний-лидеров цифровизации", — отметил Путин.

Путин также заявил о необходимости создать условия для ускоренной разработки и внедрения информационных технологий в сфере связи и IT. Президент отметил, что в рамках национального проекта "Цифровая экономика" многие решения уже предусмотрены, а ряд поручений был обозначен в Послании Федеральному Собранию в январе этого года

Глава государства также отметил, что важнейшим вопросом для развития сферы связи и IT является подготовка профессиональных кадров​​​. Путин отметил, что именно специалисты определяют конкурентоспособность российских компаний, успешность российских разработок.

Путин отметил, что для специалистов необходимо создавать открытые, привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения передовых идей в России.