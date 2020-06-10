Путин: в развитии ИТ-отрасли нужно действовать на опережение

В развитии индустрии информационных технологий следует действовать на опережение, отсекая "архаичные препоны" и учитывая трудности, с которыми из-за эпидемии коронавирус столкнулась как отрасль, так и экономика в целом. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с представителями телекоммуникационной и ИТ-отраслей, а также профильными чиновниками. Прямую трансляцию телеконференции с участием главы государства ведет телеканал "Россия 24".

"Нужно максимально действовать здесь на опережение​​​. Отсекать разного рода архаичные препоны, естественно, учитывая все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан. При этом важно не упустить из виду трудности, с которыми сейчас столкнулись как сама отрасль, так и экономика в целом", — сказал Путин во вступительном слове, открывая совещание.

Среди ключевых проблем отрасли в настоящее время глава государства назвал вынужденное снижение расходов реального сектора на инновации, программное обеспечение и сопутствующие услуги. Из-за объективных финансово-экономических ограничений, добавил он, у многих предприятий не будет хватать ресурсов на такие программы развития.

По словам Путина, необходимо уделить самое пристальное внимание мерам поддержки спроса на продукцию российских IT-компаний, как в том, что касается внутреннего рынка, так и экспорта. "Нужно сохранить доходы людей, занятых в этой сфере, и создать новые рабочие места. Рассчитываю сегодня услышать конкретные предложения на этот счёт", — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что вызванные пандемией ограничения подтолкнули многие бизнесы и организации внедрять цифровые инструменты для повышения эффективности работы​​​. Но цифровизация, подчеркнул Путин, важна не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании и медицине.

В совещании с главой государства принимают участие представители "Мегафона", Сбербанка, Mail​​​.ru Group, МТС, "Ростелекома", "Вымпелкома" и "Яндекса".