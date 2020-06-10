ФСБ: за подготовку теракта в Крыму задержаны пять человек

Сотрудники ФСБ задержали пятерых граждан России, готовивших теракт на одном из рынков Симферополя (Крым).

По предварительным данным, задержанные были связаны с украинскими радикалами, воюющими в Донбассе, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. В Интернете они пропагандировали идеологию терроризма и экстремизма.

В ходе спецоперации у задержанных были найдены самодельные бомбы, различное оружие и боеприпасы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Подготовка к осуществлению террористического акта" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" УК РФ.