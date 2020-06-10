Полузащитник "Урала" Димитров завершил спортивную карьеру

Пресс-служба футбольного клуба "Урал" объявила о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с полузащитником Николаем Димитровым. 32-летний болгарин принял решение завершить спортивную карьеру.

"Выражаем большую благодарность Николаю за игру в составе нашей команды, его голы, голевые передачи и другие яркие моменты! Желаем и дальше оставаться позитивно мыслящим человеком и успешно развиваться в других сферах жизни! Спасибо, что был с нами", – говорится на официальном сайте "Урала".

Николай Димитров принял решение завершить спортивную карьеру. Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Выражаем большую благодарность Николаю за игру в составе нашей команды, его голы, голевые передачи и другие яркие моменты! 🖤💛https://t.co/Sez7rl65Ma — ФК Урал (@FCURAL) June 10, 2020

Димитров – воспитанник болгарского "Левски". В "Урал" перешел летом 2017 года из софийской "Славии". В составе российской команды Николай принял участие в 90 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и отдал 18 результативных передач. Также на его счету 12 игр и один гол за сборную Болгарии.