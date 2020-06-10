Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, следует из сообщения кабинета министров.

Среди основных задач документа – обеспечение внутреннего спроса на энергоресурсы и увеличение их экспорта, модернизация и повышение доступности инфраструктуры, разработка собственных технологий, цифровизация и энергобезопасность.

Среди важнейших целей стратегии и увеличение газификации российских регионов к 2024 году — с 68,6% до 74,7%, а к 2035 году – до 82,9%.

Среди основных показателей стратегии — увеличение к 2024 году производства энергоносителей на 5–9%, экспорта продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – на 9–15%, увеличение инвестиций в отрасль – в 1,35–1,4 раза.

Стратегия нацелена на социально-экономическое развитие России и укрепление позиций страны в мировой энергетике. Так, важное место в стратегии заниамет расширение газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, увеличение мощностей по производству сжиженного природного газа, стабильности энергосистемы, снижению негативного воздействия на окружающую среду. Положения стратегии детализируют при реализации, включая генеральные схемы развития отраслей ТЭК.