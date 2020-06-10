В Красноярском крае горит 5 тысяч гектаров леса

В Красноярском крае горит более 5 тысяч гектаров леса. Всего в регионе действуют 5 пожаров. Очаги расположены в Туруханском и Эвенкийском районах, сообщает ГТРК "Красноярск".

Отметим, за прошедшие сутки спасатели потушили три возгорания на площади более 365 гектаров. По предварительной информации, причиной пожаров стали грозы. Огонь ликвидировали 26 человек и 2 единицы спецтехники. Силы и средства доставлялись к местам ЧП на воздушных суднах.

Угрозы для населённых пунктов в настоящий момент нет. Патрулирование территории Гослесфонда проводят мобильные группы согласно классу пожарной опасности.

Напомним, в Красноярском крае установлен особый противопожарный режим. Жителям запрещено сжигать мусор и разводить костры.