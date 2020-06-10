Во дворе подмосковного дома выгуляли двухметровую змею

Во дворе дома, расположенного в Ленинском городском округе, мужчина выгулял двухметровую змею.

На опубликованных кадрах видно, как хозяин ловит за хвост своего необычного питомца, безуспешно пытающегося ускользнуть, оттаскивает к скамейке и снова отпускает.