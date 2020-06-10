Профицит внешней торговли России рухнул в январе-апреле на 35,6%

Профицит внешней торговли России сократился в январе-апреле на 35,65% в годовом выражении до $42,9 млрд, что на $23,7 млрд меньше показателя в январе-апреле 2019 г, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Экспорт сократился на 19,8% до $113,9 млрд, импорт — на 5,9% до $71 млрд. В целом внешнеторговый оборот уменьшился на 15% до $184,9 млрд.

Доля топливно-энергетических товаров в составе экспорта сократилась до 58% (в январе-апреле 2019 г. — 65,8%). Стоимостный объем топливно-энергетических товаров уменьшился на 29,3%, физический объем — на 9%. Физические объемы поставок электроэнергии сократились на 45,7%, природного газа — на 24,1%, керосина — на 4,5%, нефти — на 3,8%, нефти и нефтепродуктов — на 3,5%. Однако экспорт бензина вырос на 46,9%.

В составе импорта наибольшая доля пришлась на машины и оборудование — 46% (в январе-апреле 2019 г. — 45,6%). Импорт легковых автомобилей сократился на 26,3%, грузовых автомобилей — на 36,1%.

Основными торговыми партнерами России в январе-апреле стали Китай, товарооборот с которым составил $31,8 млрд (- 6,7% в годовом выражении), Германия ($13,4 млрд, — 27%), Нидерланды ($10,9 млрд, — 38,4%), США ($8,8 млрд, + 5,5%), Турция ($7,2 млрд, — 11,4%), Южная Корея ($6,7 млрд, — 20,5%), Италия ($6,6 млрд, — 17,2%), Британия ($6,4 млрд, + 54,6%), Япония ($5,6 млрд, — 16,5%) и Польша ($4,8 млрд, — 13%).